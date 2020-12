SGC솔루션, ‘글라스락 렌지쿡 촉촉한 햇밥용기’ 인기

매일 건강한 집밥을 위한 유리용기

건강하고 간편하게 즐기는 집밥 필수템

[아시아경제 김대현 기자] SGC솔루션의 ‘글라스락 렌지쿡 촉촉한 햇밥용기’는 늘어나는 집밥 소비를 겨냥한 상품으로 전자레인지 간편조리 전용용기 시장을 개척한 ‘글라스락 렌지쿡’의 인기 제품이다. 갓 지은 밥을 소분해 냉동보관한 뒤 전자레인지에 해동해 먹는 가정이 많아진 데 따른 소비자 니즈를 반영한 것이다.

기존에 냉동밥 용기로 인기 있던 '글라스락 쿠킹볼'을 리뉴얼한 제품으로, 글라스락 고유의 템퍼맥스 기술을 적용한 단단한 내열강화유리 용기에 전용 실리콘 뚜껑이 있어 전자레인지에 위생적으로 사용할 수 있다.

실리콘 뚜껑은 밀폐력이 높아 다른 음식물의 냄새가 배지 않도록 신선함을 유지해 준다. 뚜껑에 달린 스팀홀 마개만 열고 밥을 냉장·냉동보관한 채로 전자레인지에 돌리면 갓 지은 밥처럼 촉촉한 밥맛을 즐길 수 있다. 또한 각 용기를 안정적으로 쌓아올릴 수 있어 냉장고 공간을 효율적으로 활용하고 정리하기 편하다. 원형과 정사각형의 용기는 밥 한 공기 크기이기 때문에 보관한 밥을 밥그릇에 따로 옮기지 않아도 된다.

