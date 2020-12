제이준코스메틱 "에프앤리퍼블릭 1030만주 52억원에 취득"

[아시아경제 서소정 기자] 제이준코스메틱 제이준코스메틱 025620 | 코스피 증권정보 현재가 2,545 전일대비 90 등락률 +3.67% 거래량 205,035 전일가 2,455 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 제이준코스메틱, SNS 커머스 전문기업 ‘센시블’ 인수제이준, 3분기 매출액 46억…"신사업·재무구조 개선 통해 실적 회복할 것"제이준, 참진한의원과 더마코스메틱 시장 확대 MOU close 은 상품 종합 도매업 업체 에프앤리퍼블릭 에프앤리퍼블릭 064090 | 코스닥 증권정보 현재가 410 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 88,117 전일가 410 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 에프앤리퍼블릭, 광군절 매출액 85억…"현지 전략 통했다"에프앤리퍼블릭 '아이노아이원' 인수…"코스메틱 브랜드기업 도약"에프앤리퍼블릭, 중국 온라인 쇼핑축제서 브랜드 경쟁력 확인 close 의 주식 1030만주를 약 52억원에 취득한다고 16일 공시했다.

주식 취득 뒤 제이준코스메틱의 에프앤리퍼블릭 지분율은 9.41%가 된다. 주식 취득 예정일은 24일이다.

회사 측은 "취득 목적은 상호지분 보유를 통한 협력관계 도모"라고 설명했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr