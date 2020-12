하나금융, 인천 소재 연수원 코로나19 생활치료센터로 제공

원룸 형태 총 216실 제공으로 무증상 및 경증 환자들을 위한 치료센터로 활용

[아시아경제 조강욱 기자]하나금융그룹은 그룹 연수원인 ‘하나글로벌캠퍼스’를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료를 위한 생활치료센터로 긴급 제공한다고 16일 밝혔다.

하나글로벌캠퍼스는 인천 청라국제도시 소재 하나드림타운 내에 조성된 그룹 인재 육성 연수 시설이다. 상암월드컵경기장의 약 5배에 달하는 17만6107㎡(약 5만3000여 평) 규모로 조성된 국내 최대 규모의 연수 시설이다.

하나금융그룹은 하나글로벌캠퍼스 내 욕실을 갖춘 원룸 형태의 총 216실 전부를 코로나19 재확산에 의한 병상 부족 문제를 겪는 환자들에게 긴급 제공, 무증상 및 경증 환자들이 머물며 치료를 받게 될 예정이다.

하나금융그룹 관계자는 “코로나19 재확산에 따른 수도권 지역의 병상 부족 사태 해결을 위한 연수원 제공을 비롯해 어려운 시기에 공동체에 도움과 보탬이 될 수 있도록 다양한 노력을 적극적으로 펼쳐가겠다”고 밝혔다.

