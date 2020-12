3년마다 새 침대처럼…코웨이, ‘매트리스 슬립매칭 서비스’ 실시

라이프스타일 및 체형 변화 따라 원하는 탑퍼로 교체

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 매트리스 사용 기간 동안 라이프스타일 변화에 맞춰 원하는 탑퍼로 변경·교체할 수 있는 ‘슬립매칭 서비스’를 실시한다고 16일 밝혔다.

코웨이에 따르면 매트리스 슬립매칭 서비스는 체형 변화, 생활 습관, 취향 등에 따라 나에게 알맞은 매트리스 탑퍼로 변경해 사용할 수 있는 맞춤형 서비스다. 다양한 탑퍼를 주기별로 선택해 교체할 수 있어 언제나 새 침대 같은 쾌적함을 선사한다.

서비스는 ‘코웨이 하이브리드 매트리스’를 렌탈 사용 중이거나 신규 렌탈하는 고객이 대상이다. 탑퍼 교체 시점(36개월차, 6년 렌탈 기준) 도래 시 4가지 종류의 탑퍼 중 원하는 모델을 선택하면 교체 서비스를 제공한다.

슬립매칭 서비스는 현재 운영 중인 탑퍼 무상 교체 서비스를 강화해 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다. 코웨이는 매트리스 렌탈 시 탑퍼를 3년에 한 번 무상으로 교체하고 있다. 기존에는 사용 중인 제품과 동일한 모델로만 교체 가능했지만 슬립매칭 서비스 도입으로 다양한 종류의 탑퍼를 경험할 수 있다는 게 코웨이 측의 설명이다.

코웨이 슬립매칭 서비스는 탑퍼 주요 소재(메모리폼·라텍스 등) 및 경도에 따라 총 4가지 중 선택 가능하다. ▲고밀도 듀얼 메모리폼을 적용해 온몸을 안락하게 감싸 ‘하이브리드1 소프트’ ▲조금 더 탄탄한 사용감을 제공하는 ‘하이브리드1 미디엄’ ▲계절에 따라 양면으로 뒤집어 쓸 수 있는 형태로 여름에는 통기성 소재로 쾌적하게, 겨울에는 보온 소재로 포근하게 사용 가능한 ‘하이브리드2’ ▲통몰드 라텍스를 적용해 내구성이 강하고 탄탄한 지지력을 갖춘 ‘하이브리드3’ 가 제공된다.

임성근 코웨이 슬립케어팀장은 “침대는 한번 구입하면 장기간 변경할 수 없다는 고정관념을 깨고 라이프스타일 변화에 따라 교체 가능한 차별화된 서비스를 선보인다”며 “3년마다 새 침대의 쾌적함과 탄탄함을 되찾아주고 최적의 수면 환경을 제공하는 혁신 서비스를 기반으로 고객 가치 제고에 앞장서겠다”고 말했다.

