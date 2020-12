[아시아경제 김지희 기자] 현대중공업그룹의 조선 지주사 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 2,500 등락률 -2.25% 거래량 316,141 전일가 111,000 2020.12.15 15:30 장마감 관련기사 물 만난 조선株, 랠리 이어가나한국조선해양, 4000억 규모 VLCC 4척 수주10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close 은 액화천연가스(LNG) 운반선 2척과 초대형 원유운반선(VLCC) 2척의 건조계약을 체결했다고 15일 공시했다. 총 계약금액은 6014억원이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr