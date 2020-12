대구시, 산자부 지방투자촉진사업 2년 연속 '우수 지자체'로 선정

2021년 국비 보조비율 5% 추가 인센티브 받아 … 특·광역시 2년 연속 수상은 최초

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 산업통상자원부 주관 '2020년 지방투자촉진사업 광역자치단체(특·광역시 부문) 평가'에서 대구시가 2년 연속 ‘우수’ 지자체로 선정됐다.

대구시는 2011년 지방투자촉진사업이 시행된 이래, 광역시와 도를 분리해 평가한 지난해에 특·광역시로는 최초로 '우수' 지자체로 선정됐다. 올해에도 유일한 광역시 '우수' 지자체로 2년 연속 선정됐다고, 15일 대구시는 밝혔다.

산업통상자원부는 매년 전국 지방자치단체의 투자유치 노력도와 사후관리 등을 종합 평가해 지방투자촉진사업 관련한 우수 지자체를 선정하고 있다. 이번 평가는 올해 1분기 ~ 4분기까지의 투자·지원실적, 투자·고용 이행률, 사업이행 사후관리, 기업 만족도 등을 종합하는 방법으로 진행됐다. 올해 우수 광역지자체는 대구시를 비롯해 전북도, 강원도 등 3곳이다.

대구시는 코로나19, 경기침체 등 어려운 대내외 환경 가운데서도 지방 신·증설기업(보조금 지원대상) 3개사, 투자금액 2844억원, 고용창출 626명의 투자유치 실적을 달성했다.

또 투자이행 관리대상기업 33개사 68개 사업장(역내55, 역외13)에 대한 투자·고용이행률 향상 및 체계적인 사후관리·지원에 적극 힘쓰는 한편 기업유치 촉진 지원제도 정비 등 다양한 정책적 노력을 기울였다는 평가를 받았다.

우수 지자체로 선정되면 2021년 한해 동안 지방투자촉진보조금 국비 보조비율 5% 추가지원의 인센티브를 받게 된다. 이에 따라 현행 국비 보조비율 65%에서 70%로 상향돼 대구시의 적극적인 투자유치 활동과 재정부담 완화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

홍의락 대구시 경제부시장은 "2년연속 우수 지자체 선정은 기업하기 좋은 도시로서 대구시의 투자지원행정 및 기업서비스가 이미 우수한 단계에 올라와 정착되어 있음을 보여주는 것"이라며 "기업투자·활력 회복과 지역경제에 온기를 불어넣을 수 있도록 이번 인센티브를 잘 활용해 투자기업 발굴 및 홍보활동을 보다 강화해 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr