[아시아경제 박종일 기자] 서대문구가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 조기 발견과 무증상 감염 차단을 위해 경의중앙선 신촌기차역 공영주차장(대현동 121-7)에 ‘코로나19 임시 선별진료소’를 설치, 15일 문을 열었다.

이용 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시, 주말과 공휴일 오전 9시부터 오후 1시까지며 내년 1월3일까지 운영된다.

코로나19 의심 증상 유무와 역학적 연관성에 관계없이 누구나 이곳에서 무료로 검사를 받을 수 있다.

구는 이곳 외에 홍은사거리 인근 홍제견인차량보관소(홍제내길 227)에서도 같은 기간 임시 선별진료소를 운영한다.

