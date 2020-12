[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점은 오는 25일까지 압구정본점 등 전국 15개 전 점포에서 ‘크리스마스 홈파티 키트’를 구매 기프트로 증정한다고 15일 밝혔다.

이번에 선보이는 ‘크리스마스 홈파티 키트’는 미니 미러볼과 현대백화점이 자체 개발한 강아지 캐릭터 '흰디'가 그려진 무릎 담요로 구성된다.

‘크리스마스 홈파티 키트’는 당일 20만원 이상 구매한 고객이 대상으로, 각 점포 사은데스크에서 수령할 수 있다. 점별 600개 한정 수량이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr