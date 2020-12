경북도교육청 내년 예산 4조4057억 확정 … 고교 전학년 무상급식·교육

지난해보다 3.7% 감소 … 시설사업비·경상경비 감액 통해 재정 위기 극복

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도교육청은 14일 제320회 경북도의회 제2차 정례회 제5차 본회의에서 '2021년도 본예산'이 확정됐다고 15일 밝혔다.

이번에 확정된 내년 당초 예산액은 4조4057억원으로, 지난해 4조5761억원보다 1704억원(3.7%) 감소한 규모다.

세입 재원 감소의 주요 원인은 코로나19와 국내외 경기 악화로 중앙정부 이전수입인 보통교부금이 2020년 본예산 대비 2706억원 줄었기 때문이다.

경북도교육청은 이번 본예산 편성 기본방향으로 고교 무상교육 등 국가정책사업을 우선 반영하면서 집행 가능 예산 반영 등 세입 재원 감소에 따른 재정 운용의 효율성에 중점을 두고 편성했다.

내년도 주요 사업은 첫째 고등학생 전 학년 무상교육의 일환으로 수업료, 학교운영지원비, 교과서 대금 등 747억원을 편성했다.

무상급식도 전면 시행한다. 경북도교육청은 당초 2020년 고교 3학년에 이어 2021년 2학년, 2022년 1학년으로 무상급식을 확대할 예정이었지만, 1학년 무상급식을 앞당겨 시행하기로 했다.

무상급식에 따른 예산 3156억 원 중에 인건비와 운영비 1949억 원은 교육청이 전액 부담하고, 식품비 1207억 원은 교육청, 경북도와 시·군 지자체가 분담한다.

학생들의 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 ▲학교신증설 268억원 ▲학교시설증개축 878억원 ▲학교체육시설개선 93억원 ▲학교급식환경개선 120억원 ▲학교시설교육환경개선 2580억원도 편성했다.

온라인 교육 등 미래교육 환경 구축을 위해 ▲학생용 태블릿PC 등 정보화장비 보급 189억원 ▲스마트교육 및 소프트웨어교육활성화 86억원 ▲학내 전산망구축 및 관리 14억원이 포함됐다.

이 밖에 만3~5세 아동의 교육비와 방과후 과정반을 지원하는 누리과정 지원비 1839억원, 저소득층자녀 방과후자유수강권 및 학비지원 등 54억원, 특수교육운영 및 지원에 262억원을 편성했다.

임종식 교육감은 "세입이 감소된 어려운 교육재정 여건에서도 교육수요자들의 교육복지 확대, 미래교육대비 교육인프라 구축 등 꼭 필요한 예산을 반영했다"며 "교육수요자가 모두 만족할 수 있도록 최선을 다해 집행하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr