'비회원' 김아림의 역전 환호 "내가 US여자오픈 챔프~"(2보)

2020시즌 마지막 메이저서 1타 차 우승 '10억9000만원 잭팟', 한국 선수 3번째 비회원 우승 및 통산 11승째

속보[아시아경제 노우래 기자] '비회원' 김아림(25ㆍSBI저축은행)의 역전우승이다.

15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 챔피언스골프장 사이프러스크리크코스(파71ㆍ6731야드)에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 2020시즌 마지막 메이저 75번째 US여자오픈(총상금 550만 달러) 최종일 4언더파를 몰아쳐 1타 차 우승(3언더파 281타)을 일궜다. 2011년 유소연(30ㆍ메디힐)과 2015년 전인지(26ㆍKB금융그룹) 이후 한국 선수 3번째 비회원 신분 우승이자 통산 11승째, 우승상금은 100만 달러(10억9000만원)다.

김아림은 5타 차 공동 10위에서 출발해 버디 6개와 보기 2개를 묶었다. 5~6번홀 '징검다리 버디'와 8번홀(파3) 버디로 선두 추격에 나섰지만 10~11번홀 연속보기에 제동이 걸리기도 했다. 그러나 선두권이 주춤하는 사이 16~18번홀 3연속버디를 낚아 기어코 리더보드 상단을 점령했다. 패티 버그(1946년), 캐시 코닐리어스(1956년), 김주연(39ㆍ2005년), 전인지에 이어 5번째 첫 출전 우승의 진기록이다.

세계랭킹 94위 김아림이 바로 한국여자프로골프(KLPGA)투어를 대표하는 장타자로 통산 2승을 거둔 선수다. 올해 세계를 강타한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 출전 자격이 확대돼 등판 기회를 잡았다. 첫날 3언더파를 작성해 한국 선수 가운데 유일하게 10위 안에 진입하는 저력을 보여줬고, 이날 무서운 뒷심을 발휘하며 단숨에 '메이저퀸'에 등극해 내년부터 LPGA투어를 뛸 수 있는 자격을 얻었다.

