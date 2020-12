GS에너지, 지에스파워 주식 2700만주 추가취득

[아시아경제 송승윤 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 37,950 전일대비 450 등락률 -1.17% 거래량 369,403 전일가 38,400 2020.12.14 15:30 장마감 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함GS, LPG(액화석유가스) 테마 상승세에 1.57% ↑GS에너지, 자원·전력·가스 사업부 신설…에너지 사업 역량 강화 close 는 종속회사인 GS에너지가 계열사 지에스파워의 주식 2700만주를 7100억원에 추가 취득한다고 14일 공시했다.

주식 취득 뒤 지에스파워에 대한 GS에너지의 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 내년 2월 28일이다.

GS는 이번 주식 취득의 목적에 대해 "자회사 경영권 강화"라고 설명했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr