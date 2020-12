종근당, 코로나 치료제 '나파벨탄' 글로벌 임상 3상 승인

[아시아경제 조현의 기자] 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 8,500 등락률 +4.82% 거래량 858,018 전일가 176,500 2020.12.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.95% ↑국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도'종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.63% ↑ close 의 혈액 항응고제?급성 췌장염 치료제 '나파벨탄'이 호주에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료 임상 3상 계획을 승인받았다.

종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 8,500 등락률 +4.82% 거래량 858,018 전일가 176,500 2020.12.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.95% ↑국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도'종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.63% ↑ close 은 14일 "나파벨탄이 호주 식약처가 코로나19 종식을 위해 시행 중인 글로벌 임상 프로젝트 'ASCOT'(Australasian COVID-19 Trial) 임상에 참여하는 내용의 임상 3상 계획을 승인받았다"고 밝혔다.

ASCOT 임상은 호주 멜버른 대학의 감염병 전문 연구기관인 피터 도허티 연구소가 주도하고 호주·뉴질랜드·인도에서 70개가 넘는 기관이 참여한다.

종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 8,500 등락률 +4.82% 거래량 858,018 전일가 176,500 2020.12.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.95% ↑국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도'종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.63% ↑ close 은 이에 따라 호주, 뉴질랜드, 인도에서 코로나19 환자 2440명을 대상으로 나파벨탄의 코로나19 치료제 개발 임상을 하게 된다. 앞서 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 8,500 등락률 +4.82% 거래량 858,018 전일가 176,500 2020.12.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.95% ↑국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도'종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.63% ↑ close 은 한국, 러시아, 멕시코, 세네갈 등 4개국에서 나파벨탄의 임상을 승인받았다.

종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 185,000 전일대비 8,500 등락률 +4.82% 거래량 858,018 전일가 176,500 2020.12.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.95% ↑국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도'종근당, 코로나19(나파모스타트) 테마 상승세에 5.63% ↑ close 은 "나파벨탄의 임상시험을 4개국에서 7개국으로 확대함으로써 다양한 인종에서 약물의 효능을 확인하고 글로벌 사용 승인에 필요한 임상 결과를 빠르게 확보하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr