소마젠 "'SalivaDirect™, 코로나19 진단 서비스 공급자로 선정"

코로나19의 검사 속도, 용이성 및 비용을 개선하기 위해 개발한 SalivaDirect™는 FDA의 가이드라인에 따른 라이센싱 요건에 부합하고, 숙련도 테스트를 통과해 예일대 공중보건대학원에 의해 지정된 CLIA Lab에서만 서비스를 제공할 수 있다. 이 검사는 RT-qPCR 방법으로 알려진 새로운 타액(Saliva) 샘플 처리 방식을 통해 SARS-CoV-2 를 2~3시간 만에 신속하게 감지할 수 있다. 다른 방법과 달리 별도의 핵산 추출 단계가 필요하지 않기 때문에 키트나 시약의 공급 부족 위험을 최소화하면서 시간과 비용을 절약할 수 있는 장점이 있다.

라이언 킴 소마젠 대표는 "다양한 종류의 검체에서 코로나19를 쉽고 빠르게 진단할 수 있는 능력은 현재 바이러스를 관리하는데 있어서 매우 중요한 부분"이라고 강조하면서 "소마젠이 기존에 보유하고 있던 테스트 역량에 SalivaDirect™ 테스트가 추가되면서 빠른 진단 서비스를 확대해 제공할 수 있는 계기를 마련했다"고 말했다.

SalivaDirect™를 사용하게 되면, 개인이 면봉이나 다른 채취 도구 없이 직접 본인의 타액(Saliva) 샘플을 의료 전문가의 감독 하에 살균 용기에 수집할 수 있다. 면봉 검사법과 달리 비침습적이고 통증이 없기 때문에 검사 수요가 크게 확대될 것으로 회사 측은 기대했다.

소마젠은 미국 메릴랜드주에 본사 및 버지니아, 뉴욕, 매사추세츠에 지사를 두고 있다. CLIA 및 CAP 인증을 보유하고 있는 유전체 분석 서비스 선두기업이다. 현재 학술, 제약, 생명공학, 진단 산업 분야의 다양한 고객들을 위해 포괄적인 솔루션을 제공하고 있다. 구체적으로는 NGS(차세대 시퀀싱), Sanger 시퀀싱, 임상 시퀀싱, 생물정보학, 소비자 직접의뢰(Direct-to-Consumer) 유전체 분석, 인체 마이크로바이옴 분야에서 최고의 서비스를 제공하고 있다.

또 지난 6월 미 FDA으로부터 EUA를 받은 바 있는 코로나19 진단LDT (Laboratory Developed Test, CLIA Lab 인증을 받은 실험실에서 자체적으로 개발한 진단 검사) 서비스인 ‘Psoma 코로나19 RT Test’도 이미 미국 내에서 제공하고 있다.

소마젠 관계자는 "코로나19 치료 백신이 미국 전역에서 배포되고 그 효과가 나타나기 전까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되며 오히려 내년 초 이후 예상되는 로컬 공립학교 및 각 기관, 업체들의 정상화 시점 등을 고려했을 때, 각계 각층에 대한 사전·정기 수요가 크게 증가될 것으로 예상된다"며 "공립학교 및 주요 관계기관을 주요 타깃으로 집중 공략하여 SalivaDirect™ 코로나19 진단 서비스 제공을 확대해 나갈 예정”이라고 설명했다.

