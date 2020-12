정 총리, 서울시청에 집무실 설치…"방역 상황 직접 챙긴다"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리가 서울시청에 집무실을 설치하고 수도권 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 직접 챙기기로 했다.

국무총리실은 14일 정 총리가 서울시청에 있는 수도권 코로나19 대응 특별상황실에 집무실을 두고 직접 수도권 방역상황을 면밀히 살필 예정이라고 밝혔다.

정 총리는 지난 2월에도 대구·경북 지역 코로나19 대응을 진두지휘하기 위해 대구시청에 임시 집무실을 설치한 바 있다.

정 총리는 이날 특별상황실을 방문해 담당자들을 격려하면서 "수도권 코로나19 상황이 심각한 가운데 특별상황실이 국민들께 상황을 잘 알려드리고 국민들이 적극 협조하실 수 있도록 하는데 역할이 매우 클 것"이라고 강조했다.

이어 "특히 서울·경기·인천 지자체의 어려움을 특별상황실이 최대한 즉시 해결하고 그렇지 못할 경우 중대본이나 방대본과 조율을 한다면 신속하게 문제를 해결할 수 있다고 본다"며 "우리가 며칠 내에 상황을 호전시켜야 국민들에게 엄청난 희생을 강요하는 거리두기 3단계로의 격상을 피할 수 있으며 여러분들의 어깨가 무겁지만 여기서 어떻게든지 사수할 수 있도록 적극적으로 노력해 달라"고 당부했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr