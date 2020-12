KTH, 고용부 주관 일자리대상서 '고용확대' 대상

코로나발 고용충격 속 고용 확대

고용률 54% 증가…이직률 92% 감소

는 '2020 올해의 일자리 대상'에서 고용확대 부문 대상을 수상했다고 14일 밝혔다.

올해의 일자리 대상은 고용노동부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 여성가족부가 후원하는 상으로 일자리를 많이 늘리고, 일자리 질을 개선한 우수 기업·기관·단체를 선정해 시상한다.

는 적극적인 고용정책을 통한 일자리 확대는 물론, 임직원 고용안정, 복지제도, 워라밸(일과 삶의 균형) 실현까지 다방면에서 우수한 성과를 보여 대상을 수상했다는 설명이다.

'사람 존중 경영'을 최우선 가치로 정하고 고용 안정 및 확대에 힘쓰고 있는 KTH는 임직원 복지와 처우 개선을 통해 일과 생활의 균형 정착을 위해 노력해왔다. 지난 6년간 신입사원 공개 채용으로 우수 인재 영입에 힘써왔으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 비대면 면접을 도입해 상시 채용을 활성화했다. 최근 6년간 임직원수와 평균 근속년수는 지속 증가해 고용률은 54% 증가한 반면 이직률은 92% 감소했다.

출산 시 ‘자동 육아휴직제도’를 도입해 육아휴직률 및 복직률 모두 100%를 유지하고 있으며 초등학생 1학년 자녀가 있는 임직원은 자녀를 등교시키고 10시까지 출근하는 ‘자녀돌봄 10시 출근제’도 함께 시행하고 있다. 이에 더해 매월 마지막 수요일에는 1시간 조기 퇴근을 하는 ‘문화가 있는 날’을 운영하고 있다. 자기계발 및 문화생활을 위한 ‘능력향상휴가’도 7일 지급하고 있다.

이필재 KTH 대표이사는 "회사의 위기 때마다 헌신적인 노력을 함께 해 온 임직원들이 있었기에 KTH가 이렇게 성장할 수 있었다"며 "앞으로도 양질의 일자리 창출은 물론 임직원들이 보다 더 행복할 수 있도록 일과 삶의 균형을 이루는 기업문화를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

KTH는 지난달 고용노동부 주관의 '2020년 노사문화대상'에서 최고 훈격인 대통령상을 수상한 데 이어 이번 일자리대상을 수상하는 등 우수 노사문화, 청년일자리 창출, 임직원 처우개선 등 다각도의 일자리 혁신 사례를 창출해나가고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr