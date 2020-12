LG CNS, 인도네시아에 1000억원 전자정부 수출 "역대 최대 규모"

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS가 인도네시아의 국세 행정시스템(CTAS) 구축 사업자로 선정됐다고 14일 밝혔다.

해당 사업은 약 1000억원 규모로 역대 전자정부 수출 사업 중 시스템 구축 단일 계약으로는 최대 규모다.

이번 사업은 인도네시아 조세행정 업무 전반을 디지털화 하는 사업이다. 인도네시아의 4200만 납세자와 3만2000명의 세무공무원이 이 시스템을 사용하게 된다. 내년부터 시스템 구축에 돌입해 2024년 말 완료할 예정이다.

LG CNS 측은 "이번 프로젝트에는 클라우드, 빅데이터 등 최첨단 IT 신기술이 적용될 예정이어서 성공적인 디지털 트랜스포메이션(DX) 수출 사례가 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

LG CNS는 한국 국세청의 국세 통합시스템, 현금영수증, 빅데이터시스템 등을 구축하며 다양한 국세 시스템 분야에서 경험과 역량을 보유하고 있다. 2015년부터는 인도네시아 국가재정정보 시스템을 성공적으로 구축해 현재까지 운영 중이다. 2007년에는 인도네시아 경찰청 시스템도 구축한 바 있다.

총 7개 글로벌 컨소시엄이 참여한 국제 경쟁 입찰에서 한국기업으로는 유일하게 LG CNS가 참가했다. 국세청은 제안 초기 단계부터 적극적으로 지원했다. 국세청장이 인도네시아 재무부 장관에게 추천서를 보내기도 했다.

이번 사업을 통해 해외에 진출하는 국내 중소SW 기업도 다수 나올 것으로 예상된다. LG CNS는 클라우드 솔루션, 데이터의 관리, 연계, 추출 등 다양한 분야에서 국내 중소기업의 솔루션 활용 계획을 제안서에 포함 시켰다. 인도네시아 재무부와 협상 결과에 따라 다수의 중소기업이 해외에 진출의 기회를 얻게 될 것으로 기대된다고 회사 측은 설명했다.

현신균 LG CNS DTI 사업부 부사장은 "이번 계약은 민간기업과 정부가 힘을 합쳐서 결과까지 이끌어낸 전자정부 수출 모범 사례가 될 것"이라며 "해외로 나가는 중소기업과도 잘 협업해 국내 IT서비스 기술역량을 세계에 알리는 계기로 만들겠다"고 말했다.

