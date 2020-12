세계 100대 무기기업 중 국내 기업은 3곳

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]세계 100대 무기 생산업체에 국내 기업이 3개사가 포함됐지만 이들 기업들의 무기 판매액은 일본의 절반에 그친 것으로 나타났다.

14일 국방기술품질원이 발간한 '2020 세계 방산시장 연감'에 따르면 한국은 한화 에어로스페이스(46위), 코리아 에어로스페이스 인더스트리스(60위), LIG넥스원(67위) 등 3개 업체가 세계 100위권에 들었다.

이들 업체의 2018년 무기 총판매액은 전 세계 무기 판매액의 1.2%인 52억 달러로 집계됐다. 2017년보다 9.9% 증가한 액수지만, 일본 판매액의 절반 수준에 그쳤다. 한화 에어로스페이스는 2018년 23억 달러로 한국에서 가장 많은 무기 판매액을 기록했다.

일본은 100위권에 6개 방산업체가 포함됐다. 이들 업체는 2018년 전 세계 무기 판매액의 2.4%에 해당하는 99억 달러 규모의 무기를 판매했다. 일본 방산업체 판매액은 주로 자국 내 수요에 따른 것으로 분석됐다. 특히 세계 100위 중 72위를 기록한 후지쓰의 2018년 판매액은 10% 증가했다.

또 한국과 일본은 여전히 미국산 무기를 수입하는 최대 고객으로 나타났다. 한국은 세계 40대 무기 수입국 중 7위(3.4%)로 나타났다. 미국(55%)과 독일, 스페인 등에서 무기를 구매했다. 일본은 무기 수출국 25위권 안에 들지 못했지만, 무기 수입국 16위(1.8%)를 기록했다. 미국(96%)과 영국, 스웨덴에서 무기를 사 왔다. 2010∼2019년 무기 수입 규모는 40억 달러 수준으로, 항공기(69.2%)와 엔진(10.4%), 해상무기(7.3%), 미사일(6.3%) 등의 순으로 나타났다.

F-35 스텔스 전투기를 추가로 105대 구매하고, 미국과 협력으로 C-2 수송기 또는 P-1 초계기 중 하나를 개조해 적 레이더와 통신망을 원거리에서 교란하는 전자전기를 개발해 2027년부터 배치할 것으로 예상된다. 일본은 미국 벨사와 협력에 차세대 다목적 헬기 UH-X 150기를 조달할 예정이며,2022년부터 실전 배치할 예정이다. 미국에서 V-22B(블록C) 오스프리 항공기 17대를 구매해 2개 원정사단과 2개 연대로 편성된 육상 자위대 상륙부대에 배치할 예정이다. 새로운 등급의 잠수함을 건조해 오야시오급(수중배수량 3천t급) 디젤 잠수함을 대체할 계획이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr