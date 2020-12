현대차 정몽구 재단, '온드림 앙상블' 정기 연주회 온라인 공개

[아시아경제 우수연 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 189,500 전일대비 500 등락률 -0.26% 거래량 747,907 전일가 190,000 2020.12.14 10:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 현대차 IT계열 합병 소식에 현대오토에버 강세대기업 1곳당 中企 기술보호 169건…4년 만에 3배 증가외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 정몽구 재단은 재단의 문화 예술 장학생 중 클래식 음악을 전공하는 학생들로 구성된 '온드림 앙상블'의 정기 연주회를 지난 11일 온라인 유튜브를 통해 공개했다.

이번 온라인 연주 시리즈를 위해 재단은 지난달 19일 예술의전당 IBK챔버홀에서 '제8회 온드림 앙상블 정기연주회'를 무관중으로 촬영했다. 무관중 공연이었지만 피아노, 성악, 현악, 목관, 금관 5개 파트 43명의 장학생들과 6명의 지도교수의 열정은 어느 해보다 빛났다.

또한 온드림 앙상블 단원 중 목관 파트와 금관 파트의 장학생들은 '온드림 리사이틀' 공연에 출연하여 그간 갈고 닦은 기량을 뽐냈다. 지난 4일 광림아트센터 장천홀에서 녹화된 이번 공연 역시 정기연주회와 함께 정몽구 재단 유튜브 채널을 통한 온라인 연주로 공개됐다.

재단은 문화예술 분야에서 사회공헌을 위해 국내 최고 수준의 지원을 꾸준히 이어가고 있다. 중학생부터 고등학생, 대학생까지 예술적 재능이 뛰어난 장학생을 선발해 장학금 지원, 해외콩쿠르 참가 지원 및 다양한 형태의 프로그램으로 배움의 기회를 제공한다.

특히 온드림 앙상블로 활동하게 되는 장학생들은 국내 정상급 교수진과의 실기 지도, 거장급 연주자와 함께하는 마스터 클래스, 문화예술계 다양한 분야의 멘토들과 함께하는 멘토링 클래스, 장학생의 실기능력 향상을 독려하는 정기연주회 및 온드림 리사이틀등 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 경험하게 된다. 또한 문화 소외대상을 찾아가 재능기부로서 나눔연주 활동을 통해 재단의 미션을 함께 확장하는 차세대 음악가로 자라날 수 있도록 돕고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr