코웨이, 12년 연속 '대한민국 100대 브랜드' 선정

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선)는 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 '2020년 대한민국 100대 브랜드'에 12년 연속 선정됐다고 14일 밝혔다.

대한민국 100대 브랜드는 BSTI(BrandStock Top Index) 점수가 높은 브랜드를 상위 100위까지 선정해 발표하는 브랜드 가치평가 인증제도이다. BSTI 만점은 1000점으로 이번 종합 100대 브랜드는 올 1월부터 11월까지의 BSTI 순위를 바탕으로 선정됐다.

이번 조사에서 코웨이는 BSTI 총 857.5점을 얻어 40위를 기록했다. 순위는 전 년보다 1 계단 올랐다. 브랜드주가지수는 619.6점(700점 만점), 소비자 조사지수는 237.9점(300점 만점)을 받았다. 특히 코웨이는 2009년부터 12년 연속 대한민국 100대 브랜드로 선정되며 국내를 대표하는 브랜드 중 하나임을 입증했다.

코웨이는 정수기, 공기청정기 등 국내 환경가전 시장을 주도하고 있는 기업으로 지난 10월 '아이콘(icon) 정수기'를 선보였으며 지난 11월에는 위생, 관리, 성능의 3가지 요소를 혁신한 '듀얼클린 가습공기청정기'를 출시했다. 또 지난 2007년 말레이시아에 첫 발을 내디디며 본격적인 해외 진출을 시작해 현재 말레이시아 내에서 '국민기업'으로 불릴 정도로 성장했으며 미국, 중국, 태국, 인도네시아 등 약 50여 개 국가에 제품을 수출하고 있다.

코웨이 관계자는 "코웨이는 물과 공기, 수면을 비롯해 생활 전반을 케어하는 제품과 서비스를 제공하는 기업으로서 고객들의 건강을 책임지고, 생활을 편리하게 만드는데 온 힘을 쏟고 있다"며 "앞으로도 고객들이 신뢰할 수 있는 기업, 고객들의 일상에서 꼭 필요한 기업이 될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

