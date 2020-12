[특징주] 현대차 IT계열 합병 소식에 현대오토에버 강세

[아시아경제 이민우 기자] 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 6,500 등락률 +6.37% 거래량 752,134 전일가 102,000 2020.12.14 10:46 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹 SW 역량 결집…오토에버, 엠엔소프트·오트론 흡수 합병삼성전자, 한화 등 4Q IR 온라인으로 진행한다현대오토에버, 3분기 영업익 223억원...전년비 8.2% 증가 close 주가가 강세다. 현대자동차그룹이 정보기술(IT) 분야 계열사들을 현대오토에버 중심으로 합병하며 소프트웨어를 강화한다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

14일 오전 10시13분 기준 현대오토에버 주가는 전 거래일 대비 5.39% 오른 10만7500원을 기록했다. 개장 직후에는 19.61% 오른 12만2000원까지 오르기도 했다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 747,214 전일가 190,000 2020.12.14 10:46 장중(20분지연) 관련기사 현대차 정몽구 재단, '온드림 앙상블' 정기 연주회 온라인 공개대기업 1곳당 中企 기술보호 169건…4년 만에 3배 증가외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 그룹의 계열사 구조조정 소식이 긍정적인 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 현대오토에버와 현대엠엔소프트, 현대오트론은 지난 11일 각각 이사회를 열고 3사 합병을 결의했다. 현대오토에버는 현대차그룹 IT서비스를 담당하고 있다. 현대엠엔소프트는 내비게이션, 현대오트론은 차량용 임베디드 플랫폼을 공급하고 있다. 현대오토에버는 내년 2월25일 임시주주총회 승인을 거쳐 4월1일(합병기일)까지 합병을 완료할 예정이다.

이를 통해 세계 최고 수준의 모빌리티 소프트웨어 전문기업으로 나아간다는 방침이다. 향후 도심항공모빌리티(UAM)과 로보틱스, 스마트시티 등을 아우를 것으로 전망된다. 김진우 한국투자증권 연구원은 "현대차그룹이 3사 합병으로 소프트웨어 개발 주체를 일원화해 개발 체계를 통일하고 시스템을 표준화해 나갈 것"이라고 설명했다.

