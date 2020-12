skyTV 오리지널 '위플레이' 日 수출...해외 진출 본격화

[아시아경제 구채은 기자] KT 계열 스카이티브이의 오리지널 콘텐츠가 글로벌 시장에 진출한다.

14일 스카이티비에 따르면 스카이티브이의 오리지널 콘텐츠인 ‘위플레이’ 시즌1,2는 일본의 메이저 콘텐츠 배급사인 ‘어크로스(Across)’에 판매됐다. ‘다시 뜨거워지고 싶은 애로부부’는 글로벌 인터넷 동영상 서비스(OTT) 기업 넷플릭스(Netflix)를 통해 스트리밍 서비스를 시작한다.

스카이티브이가 제작한 숏폼 디지털 콘텐츠인 ‘예리한방’과 ‘매일삽질’도 글로벌 동영상 및 커뮤니티 플랫폼 ‘라쿠텐비키’를 통해 미주, 유럽, 중동, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 190여개 나라의 시청자들과 만날 수 있게 된다.

스카이티브이는 2019년도부터 콘텐츠 제작에 꾸준하게 투자하고 있다. 자체제작뿐만 아니라 타 방송사와의 협업을 통해 다채로운 콘텐츠를 기획하고 공동 제작을 진행 중이다. 작년부터 스카이티브이가 만든 오리지널 방송 콘텐츠는 총 13편에 달하며, 공식 유튜브 채널에 올라간 디지털 콘텐츠의 누적 조회수는 6000만회를 넘어섰다.

KT그룹이 ‘디지털플랫폼’ 기업으로 도약을 선언한 가운데 계열사인 스카이티비는 자체 콘텐츠 제작을 늘려서 그룹과의 '시너지'도 극대화한다는 계획이다. 윤용필 스카이티브이 대표는 “스카이티브이의 오리지널 콘텐츠가 글로벌 시장에 본격적으로 진출하는 신호탄을 쏘아 올렸다”며 “그 동안 프로그램 제작 인프라를 구축하는데 씨앗을 뿌려 움을 틔우는데 집중했다면 앞으로는 튼실한 열매가 맺힐 수 있도록 독창성을 살린 오리지널 콘텐츠를 지속 제작할 예정이다. 해외 진출 기회를 마련하고 글로벌 고객을 사로잡아 신(新)한류 확산에 기여할 수 있도록 힘쓸 것”이라고 말했다.

