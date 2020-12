현대카드 'PLCC' 통했다…'스마일카드' 출시 2년 반만에 100만매 돌파

이베이코리아 전용 스마일카드 출시 2년6개월만에 발급 100만매 넘어

[아시아경제 기하영 기자]이베이코리아 전용 신용카드 (PLCC)인 ‘스마일카드’가 출시 2년 6개월만에 발급 100만 매를 돌파했다. 국내 PLCC의 짧은 역사와 특정 기업에 집중된 혜택을 제공하는 상품 특성을 고려했을 때 기대 이상의 성과라는 게 현대카드의 설명이다.

14일 현대카드에 따르면 2018년 6월 첫 선을 보인 스마일카드는 누적 결제 1억1147만 건을 기록했다. 누적 결제 금액은 4조 931억원에 달했다.

스마일카드 회원 중 이 카드를 가장 많이 사용한 회원은 총 2만6421회를 사용했으며, 단일 결제 건 중 가장 큰 결제금액은 7396만5256원이었다.

현대카드는 단기간에 100만매를 돌파한 스마일카드의 성공 요인으로 ‘강력한 리워드’ 혜택과 두 회사의 마케팅 시너지를 꼽았다.

스마일카드는 전월 실적 및 적립 한도에 상관 없이 최대 2%(스마일배송 상품 결제시 3%)를 스마일캐시로 적립해 주고, 적립한 스마일캐시는 G마켓, 옥션, G9 및 스마일페이 가맹점에서 사용할 수 있다.

또한, 두 회사는 협력을 통해 다양한 마케팅 시너지를 만들어냈다. 카드 신청 후 30초 이내 심사를 완료하고 온라인 사용이 가능한 발급 프로세스를 도입했다. 빅스마일데이 시즌에는 스마일카드 회원을 대상으로 별도의 추가 혜택을 제공하고 스마일클럽 연회비 캐시백 이벤트를 시행하는 등 다양한 마케팅 활동을 진행해왔다.

현대카드 관계자는 “두 회사가 이베이 회원들의 소비와 라이프스타일의 특성을 면밀히 분석해, 스마일카드 혜택에 담아낸 게 주효했다.”며 “한 팀처럼 유기적으로 움직이는 양사의 팀워크를 더욱 강화해 스마일카드의 성공 스토리를 이어나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 ,현대카드와 이베이는 스마일카드 발급 100만 매 돌파를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 이달 20일까지 G마켓, 옥션, G9에서는 최고 3만 원 할인쿠폰을 증정하는 룰렛 이벤트를 진행하며, 퀴즈를 맞추면 스마일캐시를 받는 이벤트도 진행한다. 또, 자신의 스마일카드를 촬영해 지정된 해시태그와 함께 인스타그램에 업로드 하는 회원 중 선착순 300명에게는 스마일카드 스페셜 굿즈를 증정한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr