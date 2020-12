한전, 기자재 성능 실증 가능한 '개방형 T-플랫폼' 구축

LS일렉트릭와 '170kV 친환경 개폐장치 실증사업 추진' 업무협약

[아시아경제 이광호 기자]한국전력은 국내 최초로 실제 전력계통과 동일한 환경에서 기자재의 성능을 실증할 수 있는 '개방형 T-플랫폼(왕곡 실증시험장)'을 나주 혁신도시 에너지밸리 내 왕곡변전소에 구축했다고 14일 밝혔다.

개방형 T-플랫폼은 실제 계통 기반의 검증 인프라(Test Bed)를 제공하는 실증시험장으로 전력설비 제작회사의 연구개발(R&D) 활성화 및 신기술 조기 상용화를 지원하기 위해 마련됐다.

옥내 2층 규모로 구축된 실증시험장은 154kV 전력용 변압기 및 보호계전기 등에 대한 실증과 탄소배출 저감을 위한 170kV 친환경 개폐장치에 대한 실증을 수행할 수 있다.

초기에는 세계최초로 개발된 170kV 친환경개폐장치를 단일품목으로 2023년까지 실증하고, 이후에는 에너지밸리 입주기업 및 중소기업 등 적용대상을 단계적으로 확대하여 제작사의 기술개발을 지원할 계획이다.

또한 한전과 LS일렉트릭 양사는 '170kV 친환경 개폐장치 실증사업 추진' 업무협약을 체결했다.

T-플랫폼을 활용한 최초의 신기술 실증사업으로 기존의 개폐장치는 지구온난화지수(GWP) 기준 2만3890배의 육불화황(SF6) 가스를 절연 매질로 사용했지만, 친환경 개폐장치는 불소계 혼합가스를 사용해 GWP 기준 500배 이하로 온실가스를 감축시킬 수 있어 기존대비 약 98%의 이산화탄소(CO2) 저감이 가능하다.

한전 관계자는 "한전은 T-플랫폼을 활용해 새로운 기술개발 촉진과 조기 상용화에 기여할 수 있도록 산·학·연 협력을 지속적으로 강화할 예정"이라며 "앞으로도 사회적 가치 중심의 새로운 서비스를 제공하고 기술기반의 전력기기 생태계를 주도하기 위한 노력을 지속할 계획"이라고 말했다.

