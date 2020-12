나경원 “文정권, 김정은 수석대변인…대북전단금지법마저”

“與, 180석 ‘독재 면허증’으로 착각”

[아시아경제 임춘한 기자] 나경원 전 자유한국당 원내대표는 13일 “지금 공수처법만이 심각한 악법이 아니다. 경제파괴 3법은 외마디 비명도 없이 통과됐고, 안보파괴 국정원법은 야당의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)마저 멈춰 세운 채 처리했다”며 “대북전단금지법마저 통과되는 것은 시간문제일 뿐”이라고 비판했다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “북한 정권이 가장 두려워하는 대북확성기와 전단 살포를 알아서 금지시키고, 국정원의 대공수사권도 알아서 뺏어 버리는 정권”이라며 “이래도 문재인 정권이 ‘김정은 수석대변인 정권’이란 소리가 안 나오고 배기겠나”라며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “지난 20대 국회 말 공수처법과 연동형 비례제 선거법을 강행처리하는 것으로 본격화된 입법독재가 이제는 브레이크 없이 폭주하고 있다”며 “180석 의석수를 ‘독재 면허증’ 쯤으로 착각하고 있다”고 지적했다.

나 전 원내대표는 “안타깝게도 저의 불길한 예감은 모두 현실이 돼버렸다”며 “저의 저항과 투쟁의 정당성이 또렷해질수록 오히려 제 속은 아프다. 그만큼 계속해서 또 다른 최악들이 눈앞에 펼쳐지고 있기 때문”이라고 밝혔다.

나 전 원내대표는 “어떻게 막을 수 있을 것인가. 좀처럼 답이 보이지 않는 애타는 질문 앞에 한 없이 작은 제 자신이 원망스럽다”며 “그러나 비관할 수만은 없다. 국민의 마음이 모이고 하나가 되면 입법독재를 멈춰 세울 수 있다. 엄중한 민심은 그 어떤 불의도 이겨낼 수 있다고 믿는다. 저도 그 대열에 함께 하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr