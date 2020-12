취급중단·한도축소 줄이어…연말 대출문턱 더 높아진다

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국의 '대출 조이기'가 강화되면서 연말까지 은행에서 돈 빌리는 일이 더욱 어려워질 전망이다.

13일 금융권에 따르면 KB국민은행은 14일부터 연말까지 1억원이 넘는 가계 신용대출을 사실상 중단한다. 새로 신청하거나 증액을 요청한 신용대출이 기존 신용대출과 더해 1억원을 넘으면 대출 승인이 안 된다.

KB국민은행은 이미 대출상담사를 통한 주택담보대출, 전세대출 모집을 연말까지 중단했고 우리은행도 대표적인 비대면 신용대출 상품인 '우리원(WON)하는 직장인대출' 판매를 중단했다.

신한은행도 14일부터 의사ㆍ변호사 등 전문직에 대한 신용대출 한도를 2억원으로 낮추고 일반 직장인 대상 신용대출 억제 방안도 조만간 마련해 내놓을 예정이다. 하나은행 또한 곧 대출한도 축소 등의 방안을 시행할 예정으로 알려졌다.

인터넷전문은행 카카오뱅크의 경우 지난달 말 고소득자 신용대출 규제 강화에 맞춰 직장인신용대출과 마이너스통장 대출의 고신용자 대상 대출금리를 각각 0.10%포인트, 0.25%포인트 인상했다.

KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 등 5대 시중은행의 지난달 말 가계대출 잔액은 전월 대비 9조4195억원 불어났다. 전월(7조6611억원)보다 1조7500억원 가량 증가폭이 늘었다.

특히 신용대출은 지난달 말 시행된 고소득자 규제 강화로 '막차수요'가 몰리면서 전월보다 4조8495억원이나 폭증했다. 주택담보대출도 4조1354억원 증가했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr