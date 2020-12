[특징주] '탄소중립선언'에 그린케미칼·휴켐스 등 관련주 '들썩'

[아시아경제 이민지 기자] 문재인 대통령이 ‘탄소중립’을 강력하게 추진해 나가겠다고 밝히자 관련 주식들이 오름세를 보이고 있다.

11일 오전 9시 20분 한국거래소에 따르면 코스피시장에서 그린케미칼 그린케미칼 083420 | 코스피 증권정보 현재가 8,580 전일대비 1,980 등락률 +30.00% 거래량 5,259,973 전일가 6,600 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 그린케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.48%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【주요정보】 투자자라면 꼭 사야할 바이든 수혜주 정보 close 은 전 거래일보다 20.45% 오른 7930원에 거래됐다. 휴켐스 휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 25,000 전일대비 1,200 등락률 +5.04% 거래량 509,728 전일가 23,800 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 휴켐스, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 3.25% ↑[굿모닝 증시] 코로나19 확산 우려 속…관심은 '실적 개선株'로휴켐스, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.25% ↑ close 도 전 거래일보다 5.88% 오른 2만5250원에 거래됐다.

이는 전일 오후 문 대통령이 ‘2050탄소중립비전’ 선언을 통해 산업과 경제, 사회 모든 영역에서 탄소중립을 강력하게 추진하겠다고 밝힌 데 따른 것으로 추정된다. 이날 문 대통령은 “재생에너지를 에너지 주 공급원을 전환하고, 재생에너지, 수소, 에너지 IT 등 3대 에너지 신산업을 육성하겠다”고 말했다.

태광실업그룹 화학 계열사인 휴켐스 휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 25,000 전일대비 1,200 등락률 +5.04% 거래량 509,728 전일가 23,800 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 휴켐스, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 3.25% ↑[굿모닝 증시] 코로나19 확산 우려 속…관심은 '실적 개선株'로휴켐스, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.25% ↑ close 는 지난해 7월 유엔(UN)으로부터 100만톤 규모의 탄소배출권(CER) 인증을 획득했다. 그린케미칼 그린케미칼 083420 | 코스피 증권정보 현재가 8,580 전일대비 1,980 등락률 +30.00% 거래량 5,259,973 전일가 6,600 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 그린케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.48%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【주요정보】 투자자라면 꼭 사야할 바이든 수혜주 정보 close 은 국책과제를 통해 이산화탄소를 고부가가치 소재로 생산하는 이산화탄소 포집 및 전환(Carbon Capture and Utilization, CCU)기술을 개발했다.

이 외에도 친환경(온실가스) 관련주 KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 2,100 등락률 +19.18% 거래량 9,711,679 전일가 10,950 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 KC코트렐, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 9.13% ↑KC코트렐, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.44%KC코트렐, 검색 상위 랭킹... 주가 2.98% close (14.61%)과 한솔홈데코 한솔홈데코 025750 | 코스피 증권정보 현재가 2,445 전일대비 290 등락률 +13.46% 거래량 51,677,341 전일가 2,155 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 한솔홈데코, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 7.42% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (9.05%) 후성 후성 093370 | 코스피 증권정보 현재가 10,350 전일대비 540 등락률 +5.50% 거래량 4,252,772 전일가 9,810 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 후성, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.39% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제후성, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.04% ↑ close (5.5%), 에코바이오 에코바이오 038870 | 코스닥 증권정보 현재가 10,900 전일대비 1,050 등락률 +10.66% 거래량 1,794,643 전일가 9,850 2020.12.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 에코바이오, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.96% ↑수출 허가! 유럽 인증 확정되면 늦습니다! 지금이 기회에코바이오, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 8.42% ↑ close (4.06%) 등도 오름세를 기록했다. .

이민지 기자 ming@asiae.co.kr