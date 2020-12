국정원법 개정안 무제한 토론 나선 이철규, 5시간째 이어가 "개혁 아니라 개악"

[아시아경제 오주연 기자] 국가정보원법 개정안 저지를 위해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)에 나선 이철규 국민의힘 의원이 10일 오후 3시15분께 시작한 토론을 5시간 째 이어가고 있다.

이날 국회 본회의에서 국가정보원의 대공수사권을 경찰로 이관하는 내용의 국정원법 개정안을 놓고 국민의힘이 신청한 필리버스터가 진행됐다. 이 의원은 첫 토론자로 연단에 서서 정치·사회 전반의 다양한 현안에 대해 이야기하며 오후 8시 기준 5시간 가까이 토론을 이어갔다.

이 의원은 이날 "국정원법 개정안은 개혁이 아니라 개악"이라고 비판했다. 이 의원은 문재인 대통령을 향해서는 "여야 간의 극한대립, 여당의 입법 독주는 바로 국정의 최고 책임자인 대통령이 국민들과 소통하지 않고, 오직 진영의 이익만을 위해서 '불통'으로 일관하셨기 때문"이라고 말했다.

민주당이 야당의 필리버스터의 강제 종료하지 않기로 함에 따라 필리버스터는 장기간 이어질 전망이다.

