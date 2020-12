[아시아경제 이민우 기자] 한국거래소가 부산 지역 복지단체에 후원금 6000만원을 전달했다.

거래소는 부산 지역 취약계층 지원 공모 사업을 통해 선정된 13개 복지단체에 이 같은 후원금을 전달했다고 10일 밝혔다.

이번 공모사업은 부산 지역 취약계층 지원 복지단체를 대상으로 '단체기능보강', '복지프로그램지원', '긴급위기지원' 등 3개 영역의 사업을 공모받아 단체 별 의견과 필요사항을 청취한 뒤 실시됐다.

이번에 선정된 '태풍피해복구 방수공사 지원', '어르신 미디어 교육', '지역아동센터 기자재 지원' 등 사업은 내년 각 사업별 기간에 맞춰 실시되고 향후 결과보고를 통해 사업을 평가받게 될 예정이다.

