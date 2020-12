[아시아경제 이민지 기자] 티앤알바이오팹 티앤알바이오팹 246710 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 50 등락률 -0.28% 거래량 378,895 전일가 18,150 2020.12.10 10:49 장중(20분지연) 관련기사 티앤알바이오팹 '심근세포 응집체 제작 기술' 국내 특허 취득티앤알바이오팹 "가능성 더 이끌어내고 싶다"…펀더멘털도 성장↑티앤알바이오팹, 260억 규모 유상증자 결정 close 은 간 오가노이드 및 이의 제조 방법에 대해 국내에서 특허권을 취득했다고 10일 공시했다.

이번 특허는 인체 간 조직의 정밀한 패턴을 구현할 수 있는 바이오프린팅 기술과 이를 이용해 생산된 간 오가노이드에 관한 특허이며 다양한 종류의 세포를 한꺼번에 빠르고 정밀하게 프린팅할 수 있는 기술이다.

회사 측은 “간 소엽 형태를 구조적으로 구현해 오가노이드를 장기간 배양할 수 있어 개발된 제품의 상품성을 증가시키고 다양한 인체조직을 프린팅하는데 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

