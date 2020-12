[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천대학교(총장 윤옥현)는 9일 오후 간호학과 전용 건물인 엔젤시티에서 간호학과 교수진들이 모두 참석한 가운데 '나이팅게일 장학금' 수여식을 열었다.

경상북도간호사회 복지위원회에서 수여하는 나이팅게일장학금은 학교 추천을 받은 간호대학생 중에서 선발된다. 수상자는 최근 서울대병원에 최종 합격한 졸업반 김영수 학생으로, 장학금 50만원을 받았다.

김영수 학생은 "생각지도 못한 장학금을 받게되어 매우 기쁘고, 앞으로 임상에서도 간호계의 발전을 위하여 최선을 다하여 임하겠다"고 기뻐했다.

