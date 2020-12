현대百, 네이버와 손잡고 비대면 크리스마스 콘서트

11일 네이버 '나우'서 방송

자이언티·헤이즈 출연

[아시아경제 차민영 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 39,498 전일가 73,100 2020.12.10 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편 close 이 크리스마스를 맞아 백화점업계 최초로 비대면(언택트) 콘서트를 연다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 39,498 전일가 73,100 2020.12.10 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편 close 은 오는 11일 오후 9시부터 10시까지 1시간 동안 관중 없이 온라인으로 진행하는 크리스마스 콘서트 ‘스위트 딜리버리’를 연다고 10일 밝혔다. 스위트 딜리버리는 네이버 앱에서 24시간 보는 라이브 플랫폼 ‘나우’에서 방송될 예정이며 누구나 무료로 시청할 수 있다.

이번 스위트 딜리버리에는 독특한 음색으로 톱스타에 오른 가수 ‘자이언티’와 본인의 경험담을 가사에 녹여 대중들에게 공감을 얻은 가수 ‘헤이즈’가 함께 출연한다. 콘서트는 ‘일상의 즐거움과 위로’를 콘셉트로 이들의 히트곡 ‘양화대교’, ‘비도 오고 그래서’ 등을 선보일 예정이다.

스위트 딜리버리 라이브 공연 영상은 지난달 경기도 남양주 다산신도시에 오픈한 현대프리미엄아울렛 스페이스원에 위치한 ‘모카가든’에서 지난 9일 영업종료 후 사전 촬영됐다. 스페이스원은 쇼핑 시설에 미술관·공원 등 문화·예술적 요소를 결합한 ‘갤러리형 아울렛’으로, 세계적 디자이너 ‘하이메 아욘’과 협업해 만든 ‘모카가든’ 등이 들어서 있다. 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 39,498 전일가 73,100 2020.12.10 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편 close 은 이번 콘서트를 통해 스페이스원에 방문 경험이 없는 고객들에게도 하이메 아욘이 직접 디자인한 조각상 등 예술 작품도 소개할 예정이다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 39,498 전일가 73,100 2020.12.10 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편 close 은 각 점포별로 연말마다 진행하던 행사를 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 비대면 온라인 방식으로 전환하기로 했다. 통상 백화점업계에서는고객들에게 감사를 전하기 위해 연말 유명 가수를 초청해 콘서트를 진행해 왔다.

고객들을 대상으로 무료 음원 스트리밍 서비스도 제공한다. 고객들이 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 39,498 전일가 73,100 2020.12.10 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편 close 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정으로 신청한 크리스마스 캐롤과 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 39,498 전일가 73,100 2020.12.10 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편 close 이 선보인 음원 '플래이스 투 비(Place to be)' 등 200여곡으로 선정된 리스트를 네이버 모바일앱 나우에서 선보이며 오는 16일까지 누구나 무료로 청취할 수 있다.

아울러 오는 16일까지 유튜브 채널 ‘ 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 39,498 전일가 73,100 2020.12.10 09:58 장중(20분지연) 관련기사 "영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다현대百그룹, H포인트 앱 '고객 맞춤' 전면 개편 close TV’ 내 ‘스위트 딜리버리’ 영상에 댓글을 남기면 추첨을 통해 ‘아이폰12 프로 128G(1명)’·‘에어팟 프로(3명)’·‘네이버 VIBE 1년 음악 감상권(5명)’ 등 경품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr