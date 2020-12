국립극단 코로나19로 취소한 연극 2편 온라인 공개

10~12일 '동양극장 2020'·18~19일 'SWEAT 스웨트' 상영

사전예약 필수·무료 관람…희망자는 5000원·2만원 후원가능

[아시아경제 박병희 기자] 국립극단이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 취소한 신작 연극 2편을 '온라인 극장'으로 공개한다.

공개할 작품은 '동양극장 2020'과 'SWEAT 스웨트'다. '동양극장 2020'은 오는 10~12일, 'SWEAT 스웨트'는 18~19일에 하루 1회씩 온라인으로 공개된다. 두 작품은 애초 지난 9월 공연 예정이었으나 코로나19 확산으로 취소됐다. 관람 편의를 돕기 위해 자막이 옵션으로 제공된다.

'동양극장 2020(작 김기림·이서구, 연출 윤시중)은 극단 하땅세와 공동제작해 1930년대 공연 양식을 되살린 작품이다. 1930년대 대표적인 대중극 '어머니의 힘'과 최초로 무대에 오르는 시인 김기림의 희곡 '천국에서 왔다는 사나이'를 하나로 엮었다. 국립극단이 해방 이전의 창작극을 발굴해 현대적인 감각으로 재해석해 선보인 '근현대 희곡의 재발견' 시리즈로 마련된 작품이다. 일제가 아닌 우리의 힘으로 세운 동양극장에서 펼쳐졌던 '티켓 한 장으로 즐기는 연극 축제'를 2020년으로 소환해 공연한다.

국립극단은 근현대극 자문위원회의 '이야기마당8-동양극장과 대중극'을 무료로 상시 공개해 공연의 역사적 배경과 맥락에 대해 이해의 폭을 넓히도록 돕는다. '이야기마당8-동양극장과 대중극'은 전문가의 강연과 토론으로 이뤄지며 국립극단 유튜브 채널 및 홈페이지에서 각각 영상과 프로그램북으로 만나볼 수 있다.

'SWEAT 스웨트(작 린 노티지·연출 안경모)'는 2017년 퓰리처상 수상작이다. 작가 린 노티지는 흑인 여성 작가로는 최초로 퓰리처상을 두 차례 수상했다.

미국 펜실베니아의 철강산업 도시를 배경으로 일과 후 동네 술집에 모인 노동자들의 생동감 넘치는 이야기를 다룬다. 인간 존엄까지 벼랑 끝에 내모는 노동 현실 속에서 잠재된 흑백갈등이 전면화되고, 투명인간으로 취급되던 라틴계와의 갈등도 불거진다. 안경모 연출은 극을 통해 인간이 부속으로 전락해 언제든 대체 가능한 기능품이 되는 사회에서 그 너머의 '인간 존엄'에 대해 묻는다.

'SWEAT 스웨트'는 국립극단 제작으로 한국 초연된다. 국립극단은 편집본(18일)과 풀샷본(19일) 두 가지 버전으로 작품을 상영할 계획이다. 공연시간이 177분으로 길어 대면 공연과 동일하게 인터미션 15분이 적용된다.

국립극단은 지난 9월 '온라인 극장'을 처음 선보이며 연극 '불꽃놀이'를 유료로 공개했다. 이번에 공개되는 두 작품은 무료 예약을 기본으로 관람객이 후원을 원할 경우 5000원과 2만원 중 선택해 후원할 수 있다. 5000원을 선택하면 국립극단 2021년 첫 공연 20% 할인 쿠폰을, 2만원을 선택하면 할인 쿠폰에 더해 국립극단 2021년 달력이 추가로 제공된다. 후원금은 국립극단 사업을 위해 사용된다. 후원금은 별도 신청을 통해 기부금영수증을 발급받을 수 있고, 매 공연 전일 오후 5시까지 전액 환불도 가능하다.

국립극단은 '온라인 극장'을 올해까지 시범 운영한 뒤 내년부터 정식으로 개시할 계획이다. 국립극단은 '온라인 극장'을 명동예술극장, 백성희장민호극장, 소극장 판에 이어 가상 공간에 마련된 국립극단의 네 번째 극장으로 비대면 사업을 적극적으로 확장해 나갈 계획이다.

온라인 극장으로 선보이는 '동양극장 2020', 'SWEAT 스웨트'는 무료 및 후원 여부에 관계 없이 국립극단 홈페이지 및 콜센터에서 사전 예약한 관객에 한해 관람할 수 있다. 홈페이지 예약은 각 공연 전일 5시, 콜센터 예약은 당일 3시간 전까지 할 수 있으며, 예약자에 한해 문자 메시지로 관람 가이드 및 상영 링크를 제공한다. 후원 결제는 관람 도중 또는 종료 후에는 불가능하며 사전 예약시 선택을 통해서만 가능하다.

