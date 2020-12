[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오후 양민규 서울시의원, 고기판 영등포구의장을 비롯한 구의원 및 교회관계자들과 함께 신길교회 크리스마스 트리 점등식에 참석했다.

이날 점등식은 코로나19의 확산 방지를 위해 참여 인원을 최소화하고, 거리두기, 마스크 착용 등 방역수칙을 충실히 준수하며 진행됐다.

성탄 트리는 보다 많은 구민이 함께 즐길 수 있도록 유동인구가 많은 신길역 광장에 설치됐다.

채현일 구청장은 “오늘 밝힌 트리의 환한 불빛이 코로나19로 지쳐있는 구민들에게 밝은 희망과 따스한 위로를 주는 소망의 불꽃이 되길 바란다”고 전했다.

