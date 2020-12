中바이두 백과 "김치, 삼국시대 중국서 전래"

[아시아경제 구채은 기자] 중국 바이두 백과사전이 ‘김치가 중국에서 기원했다’는 부분을 ‘삼국시대에 중국에서 전래됐다’고 바꿔서 기술한 것으로 나타났다.

9일 중국 환구시보 영문판인 글로벌타임스에 따르면 전날 바이두 백과사전에서 김치의 기원 논쟁에 관한 항목이 수정됐다. 기존에는 ‘김치가 중국에서 기원했다’고 썼으나 이번 업데이트를 통해 삼국시대라는 특정 시기가 언급된 것이다.

해당 부분에는 “김치는 여러 차례 중요한 단계를 거쳤으며 삼국시대 중국에서 전래됐다”는 내용이 담긴 2013년 신화통신 기사가 인용됐다. 이와 함께 ‘한국 김치는 3000년의 역사가 있다’는 대목도 빠진 것으로 나타났다.

글로벌타임스는 최근 서경덕 성신여대 교수와 사이버 외교 사절단 반크가 바이두 백과사전 측에 “김치가 중국에서 기원했다”는 설명에 대해 항의한 것을 놓고 “불필요한 소동”이라고 표현하기도 했다.

또 주웨이 중국 정법대학 연구원이 지난달 20일 환구시보와 인터뷰에서 했던 말을 인용하며 “한국 전통문화와 중국문화의 역사는 뗄 수 없는 관계다. 특히 고대에 많은 흔적을 공유하고 있다”면서 “이 문제에 대해 왈가왈부할 필요가 없다. 한국, 북한의 전통 복식도 중국 명나라의 양식과 비슷하다”고 전했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr