[아시아경제 구채은 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 가파르게 증가하고 있다.

9일 NHK 방송 집계에 따르면 전국 광역자치단체와 공항 검역소 별로 발표된 신규 확진자는 도쿄도 572명을 포함해 총 2746명(오후 6시 44분 기준)이다. 그간 최다였던 지난달 28일 신규 확진자 수(2678명)를 크게 웃도는 숫자다.

이날까지 일본의 누적 확진자는 17만명을 넘어섰다. 일본에서는 겨울철을 앞두고 신규 감염자가 급격하기 늘어 지난달 18일 2000명대로 처음 올라섰다.

나카가와 도시오 일본의사회 회장은 9일 기자회견에서 "누구라도 감염될 가능성이 있다. 가장 강력한 감염 예방 대책은 개개인이 일상에서 신중하고 우직하게 처신하고 행동하는 것"이라고 말했다.

