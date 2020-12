[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 내년 1월1일자로 이뤄질 정기 인사에서 국장급인 3급으로 승진할 4명을 내정했다고 9일 밝혔다.

강선섭 감사담당관과 김태명 예산담당관, 김경탁 문화정책과장, 한유석 하천관리과장이 승진 예정자로 발표됐다. 새 보직은 정기인사에서 정해진다.

김태균 서울시 행정국장은 "이번 3급 인사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 4차례 추경편성, 장마·태풍 등 최장 기간 수방대책 총괄, 종교시설 등 코로나19 감염확산 예방, 서울시 공무원 적극행정 지원을 위한 정책수립 등에서 흔들림 없이 대응하고 성과를 낸 간부가 승진됐다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr