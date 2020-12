"여기가 넥타이공장" 팝콘TV BJ, 한밤에 교도소에서 '실시간 방송' 의혹

교도소 내부 보여줘…재침입 언급

교정 당국 "사실관계 파악 중"

[아시아경제 김봉주 기자] 새벽에 청송교도소에 동영상 크리에이터들이 자동차를 끌고 무단 침입해 사형장 건물을 보여주는 등 실시간 방송을 해 교정 당국이 사실관계 파악에 나섰다.

9일 경북북부제1교도소(청송교도소) 등에 따르면 이날 새벽 3시20분께 팝콘TV BJ 2명이 교도소 정문에 있던 직원에게 "출소자를 데리러 왔다"고 거짓말해 침입했다.

BJ 중 1명은 실시간 방송을 하며 "여기서 생활해서 내부를 잘 안다"며 청송교도소 내부를 소개한 것으로 전해졌다.

그는 한 건물을 가리키며 함께 침입한 BJ에게 "여기가 넥타이 공장 맞나"라며 사형장을 지칭하는 은어를 사용했다.

이들은 40여 분간 교도소 방송을 이어간 뒤 "이제 포항교도소로 가겠다"며 "후원해주면 다음 주에는 경북북부제2교도소도 들어가 보겠다"는 말과 함께 방송을 끝냈다.

이때 시청자는 800명에 달했다고 팝콘TV 시청자들은 전했다.

일부 시청자는 법무부 당직실에 "교도소 내부에 개인차량이 돌아다닌다"고 신고했다.

한 시청자는 "교도소 담벼락 안을 4∼5바퀴는 돈 것 같다"며 당시 방송에 대해 설명했다.

교정당국은 폐쇄회로(CC)TV 영상으로 무단침입을 확인하고 뒤늦게 사실관계 파악에 나섰다.

한편 해당 방송 영상은 팝콘TV에서 지워진 것으로 파악된다.

