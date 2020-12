DB생명, 소비자중심경영 국무총리표창 수상

[아시아경제 오현길 기자] DB생명은 제25회 소비자의 날 기념식에서 '올해의 소비자중심경영(CCM) 우수 인증 기업'에 선정돼 최우수상인 국무총리표창을 수상했다고 9일 밝혔다.

공정거래위원회가 주최하고 한국소비자원과 한국소비자단체협의회가 주관하는 CCM 우수 인증 기업 포상은 소비자 지향적 경영 문화의 확산과 소비자 권익 증진에 기여한 기업에게 수여하는 상이다.

DB생명은 지난해 생명보험사 불완전판매율우수(최저) 기록(인터넷전문판매사 제외)과 보험약관이해도평가 생명보험업계 최다 (8회) 우수 등급 획득 등을 통해 소비자 중심 경영의 성과를 인정받았다.

김영만 DB생명 사장은 "고객만족경영, 소비자중심 경영을 위해서 꾸준히 노력해온 결과"라며 "DB생명의 고객만족경영이 한 단계 더 레벨업되어 더 많은 고객의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

