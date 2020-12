[아시아경제 이민우 기자] 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,185 전일대비 75 등락률 +6.76% 거래량 5,203,772 전일가 1,110 2020.12.09 10:54 장중(20분지연) 관련기사 대한그린파워 “대한그린에너지, 국내 최대 초대형 풍력발전기 시험사업 참여”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일대한그린파워 "대한그린에너지, 국내 최대 규모 광백태양광발전 준공식 개최" close 는 특수관계인인 대한그린에너지로부터 70억원 규모의 '고흥 해창만 154킬로볼트(kB) 지중송전선로 공사'를 수주했다고 9일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr