코이카 웹진 2020 대한민국 커뮤니케이션 대상

코이카 웹진 ‘투게더 코이카’, 전자사보 웹진 부문 편집 대상

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 발행하는 국내외 웹진 ‘투게더 코이카(Together KOICA)’가 ‘2020년 대한민국 커뮤니케이션 대상’ 전자사보 웹진 부문에서 편집 대상을 수상했다.

대한민국 커뮤니케이션 대상은 사단법인 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부, 고용노동부, 국회 문화체육관광위원회, 뉴욕페스티벌(New York Festivals) 등 국내외 정부기관, 단체 등이 후원하는 국내의 대표적인 커뮤니케이션 시상식이다.

코이카는 2019년 3월부터 코이카 웹진을 ‘투게더 코이카(Together KOICA)’로 개편하고, 매월 코이카 국영문 홈페이지, 이메일 및 카카오톡 소식지, 네이버 포스트 등 다양한 온라인 채널을 통해 국제개발협력사업 소식과 인물 인터뷰, 협력국 문화 정보 등을 제공하고 있다.

개발도상국에서 국제개발협력사업을 추진하는 코이카 사업의 특성 상 웹진 소식지는 국문뿐만 아니라 영문으로도 발간되고 있다. 국문 소식지의 경우 일반 구독자, 코이카 홈페이지 가입자, 코이카 사업 관계자 등 5만 5000여 명이 구독하고 있다.

영문 소식지는 협력국 국민, 코이카 글로벌 연수사업 참가자, 해외 사업 관계자 등 3만 8천여 명이 구독하고 있으며, 글로벌 연수사업 참가자에는 한국에 초청받아 개발경험과 기술을 공유 받은 개발도상국의 정책입안자, 공무원, 분야별 전문가 등이 포함된다.

올해에는 카드뉴스, 인포그래픽, 인터뷰, 이벤트 등 다양한 형식으로 주제별 콘텐츠를 제작해 정보를 효과적으로 전달하고, 가독성 높은 편집과 디자인을 통해 내국민과 외국인들이 한국의 국제개발협력사업을 보다 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 했다.

손혁상 코이카 이사장은 “코이카 웹진에 대한 독자 만족도 조사를 주기적으로 실시하여 국내 고객은 물론 해외 협력국 국민들의 시각을 반영한 유익하고 흥미로운 콘텐츠를 제공하고, 다양한 채널을 통해 콘텐츠 접근성을 강화하기 위해 노력해왔다”며 “앞으로도 국민들의 목소리에 귀를 기울이고 소통하며 사랑받는 웹진을 만들어 나가겠다”고 말했다.

