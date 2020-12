정 총리 "국민안전 최우선, 백신 적기에 접종되도록 최선"

"우선접종 대상 선정, 보관 및 유통 시스템 마련 등 준비"

"마스크가 최고의 백신…언제 어디서나 철저히 지켜달라"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 "정부는 무엇보다 국민안전을 최우선 가치로 삼고 다른 나라의 상황을 면밀히 살피면서 확보된 백신이 적기에 접종될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "우선접종 대상 선정, 보관 및 유통 시스템 마련, 사후 모니터링 및 비상대응체계 구축 등을 꼼꼼하게 준비하고 있다"고 말했다.

정 총리는 이날 경기도청에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "어제 국민들께 보고드린 바와 같이, 정부는 4400만명분의 해외 백신을 확보했다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "코로나 백신 접종이 순조롭게 이뤄지고 기대한 효과가 검증되기까지는 시간이 더 필요해 보인다"며 "그때까지는 마스크가 최고의 백신"이라고 강조했다.

이어 "실제 700여명이 함께 했던 경기도 수원의 한 교회 모임에서 철저한 마스크 착용으로 확진자 이외에는 추가 전파가 없었다"며 "이와 비슷한 사례가 택시, 엘리베이터, 병원 등 곳곳에서 확인되고 있다"고 언급했다.

그러면서 "국민들께서는 마스크를 벗는 순간이 가장 위험하다는 점을 꼭 기억해 주시기 바란다"며 "'먹고 마실 때는 말 없이, 대화할 때는 마스크 쓰기'를 언제 어디서나 철저히 지켜달라"고 당부했다.

정 총리는 "코로나19 위기상황이 지속되면서 소상공인, 자영업자들의 시름이 깊어지고 있다"며 "얼마 전 국회에서 여야가 힘을 모아 통과시켜 주신 3조원 이상의 코로나19 맞춤형 지원 예산은 어려움에 처한 자영업자와 소상공인을 조금이나마 도와드리기 위한 것"이라고 설명했다.

그러면서 "각 부처는 연말까지 예산 집행계획을 미리 세워 놓고, 내년 초에 바로 지원이 이뤄지도록 만반의 준비를 해달라"고 주문했다.

정 총리는 끝으로 "수도권의 코로나19 확산세가 매우 심각하다. 이번 유행의 기세를 꺾을 승부처가 수도권이라고 생각하고 모든 역량을 집중하겠다"며 "거리두기 단계 조정에 더해 선제검사, 역학조사, 병상확보 등 필요한 방역대응에 총력을 다할 것"이라고 재차 피력했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr