신세계百, 제철 식재료와 조리법 담은 '2021년 달력' 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 신세계백화점이 제철 식재료와 조리법을 담은 2021년 달력을 10일부터 2000개 한정으로 선보인다.

신세계백화점은 2021년 달력에는 제철 식재료와 조리법 등을 담아 애플리케이션에서만 선보였던 ‘계절과 식탁’ 서비스를 담았다. 친환경 트렌드에 맞춰 달력 케이스는 받침대로도 활용 가능하다.

올 1월부터 매달 신세계백화점 앱을 통해 선보인 ‘계절과 식탁’은 ▲신선한 제철 식재료와 조리법 ▲페어링 음식 ▲디저트를 한 눈에 볼 수 있는 ‘모바일 매거진’이다.

달력 하단의 QR 코드를 스캔하면 신세계백화점 앱으로 연결, 제철 식재료를 이용한 음식의 조리법과 어울리는 음식 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어 2021년 12월 달력에는 연말연시 파티에 어울리는 랍스터, 연어와 함께 제철 식재료인 과메기를 확인할 수 있다.

달력에 수록된 삽화는 유명 패션 일러스트레이터인 김재석 작가가 참여해 눈길을 끈다. 김작가는 미국 백화점 블루밍데일스를 비롯해 삼성전자, 보테가베네타 등과 협업해왔다. 해당 그림은 절취선을 따라 자를 수 있게 구성했다. 엽서로 쓰거나 동봉된 마스킹 테이프, 액자 등을 활용해 인테리어 소품으로 활용할 수 있다.

달력은 오는 10일부터 31일까지 2000개 한정으로 판매하며, 가격은 1만5000원이다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “고객의 눈높이에 맞는 차별화 된 서비스로 온·오프라인 쇼핑의 만족도를 한 층 더 높일 것으로 기대한다”고 말했다.

