SSG닷컴, 이마트 베스트셀러 '횡성축협한우' 새벽배송 첫 선

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 이마트 매장에서만 판매하던 프리미엄 등급의 브랜드 한우, 한돈 상품을 새벽배송으로 선보인다.

SSG닷컴은 ‘이마트 미트센터’를 통해 가공되는 ‘횡성축협한우’와 ‘1등급 한돈’ 등총 36종 상품의 새벽배송 판매를 본격적으로 시작한다고 9일 밝혔다. SSG닷컴은 이번 입점을 기념해 오는 10일부터 16일까지 횡성축협한우를 30%, 1등급 한돈은 20% 할인하는 특별 행사도 실시할 계획이다.

그 동안 등심, 안심, 채끝, 국거리 등 횡성축협한우와 1등급 한돈 상품은 이마트 미트센터에서 가공돼 이마트 오프라인 매장에서만 판매돼 왔다. 이 상품들은 이번에 처음으로 SSG닷컴의 온라인스토어 ‘네오(NE.O)’로 입고되면서 새벽배송이 가능해졌다. SSG닷컴은 사회적 거리두기가 격상되더라도 고객들은 높은 품질의 상품을 새벽배송으로 받아볼 수 있다는 점에서 편의성이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다.

이는 계속해서 추진 중인 SSG닷컴의 ‘그로서리(식료품) 차별화’ 전략의 일환이다. 오프라인 매장에서 유통하는 고품질의 신선식품을 SSG닷컴으로 들여와 상품 경쟁력을 강화한다는 복안이다. 또 올해 초부터 온라인에서도 육류 등 신선식품 매출이 지속적으로 늘고 있어 발 빠르게 고객 수요를 잡겠다는 포석이기도 하다.

실제로 SSG닷컴의 신선식품 매출에서 육류 카테고리가 차지하는 비중은 약 25% 수준으로 매년 높아지고 있다. 특히 올해의 경우 육류 매출은 1월부터 11월까지 전년 같은 기간 보다 80% 가까이 늘어난 것으로 집계됐다.

이번에 입점한 횡성축협한우는 이마트가 지난 2003년 처음으로 판매를 시작한 이후 여러 브랜드 한우 중 연간 판매 실적으로 독보적 1위를 기록하고 있을 만큼 맛과 품질이 검증된 ‘베스트셀러’다.

향후에도 SSG닷컴은 이마트 등 신세계그룹의 강점을 온라인에 구현하기 위해 협력을 강화해 나간다는 방침이다. 각 사가 보유한 핵심 경쟁력을 온라인에 이식해가면서 고객이 ‘반드시 찾게 되는’ 플랫폼으로 진화시킨다는 전략이다.

이명근 SSG닷컴 그로서리담당은 “타 업체와 차별화된 쇼핑 경험을 선사하기 위해 올해 ‘스타필드 공식 스토어 오픈’, ‘스타벅스 온라인샵 오픈’, ‘이마트 미트센터 상품 판매’에 이르기까지 다양한 시도를 하고 있다”며 “장보기부터 명품쇼핑까지 가능한 ‘원스톱 플랫폼’ 이미지를 고객에게 전달하는데 주력할 것”이라고 밝혔다.

