전남도약사회, 도내 어르신들께 겨울내의 1000벌 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도약사회가 도내 어르신들의 건강한 겨울나기를 위해 겨울내의를 지원했다.

8일 전남도에 따르면 전남약사회는 겨울내의 1000벌(3600만 원 상당)을 기탁했다.

이날 기탁식에는 김영록 전남도지사, 윤서영 전남도약사회장, 노동일 사회복지공동모금회 전남지회장 등이 참석했다.

내의를 도내 노인복지시설 65곳에 전달할 예정이다.

윤서영 전남도약사회장은 “코로나19 위기를 극복하기 위해 노력 중인 전남도에 감사하다”며 “앞으로도 지속적인 사회공헌사업을 통해 지역사회 소외계층 등 어려운 이웃들과 함께하는 전남약사회가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

김영록 전남도지사는 “평소에도 어려운 이웃을 위해 큰 역할을 해준 전남도약사회가 나눔의 손길을 보내줘 깊은 감사의 마음을 전한다”며 “어려워지고 있는 경제사정으로 추운 겨울을 보낼 소외된 어르신들에게 따뜻한 온정의 손길이 전달되길 기대한다”고 말했다.

한편 전라남도약사회는 지난 2004년부터 어려운 이웃을 돕기 위해 ‘함께 사랑 나누기’, ‘약손사랑 착한약국 캠페인’ 등을 추진 중이며, 올해 집중호우로 피해를 입은 도내 5개 지자체에 긴급구호 의약품을 지원하는 등 지역의 어려움 극복에 앞장서고 있다.

