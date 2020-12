[아시아경제 금보령 기자] 에이프런티어 에이프런티어 036180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,205 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,205 2020.12.08 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-23일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일에이프런티어, 김언중·김정국 각자 대표체제로 변경 close 는 기업 이미지 제고 및 사업영역 확장을 위해 '지더블유바이텍'으로 상호를 변경한다고 8일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr