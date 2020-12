홍준표 "김종인 사과 상식에 맞지 않아…직을 건다는 말도 가벼워"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 이명박·박근혜 전 대통령의 징역형에 대한 사과를 하겠다고 밝힌 데 대해 홍준표 전 자유한국당 대표가 "사과는 굴종(屈從)의 길"이라며 반대했다.

홍 전 대표는 8일 페이스북에 "김 위원장은 탄핵 당시 민주당 의석에 앉아 있었고 주호영 원내대표는 탄핵에 찬성하고 탈당하여 바른정당에 가 있었기 때문에 두사람이 우리당으로 들어와 탄핵의 공동 가해자가 피해자를 대리하여 사과한다는 것은 상식에도 맞지 않고 정치 도리에도 맞지 않는다"며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 "80년 국보위 시절 DJ는 사형 판결을 받고 한신의 굴욕을 참으면서 재기했고 YS는 23일 목숨을 건 단식으로 신군부의 압제를 벗어 난 일이 있었다"며 "두 전직 대통령 문제는 우리가 YS식으로 돌파를 해야지 DJ식도 아닌 굴종의 길을 선택 한다는 것은 또다른 2중대 논란만 일으킬 것"이라고 목소리를 높였다.

그는 "(사과는) 대선에서의 공격자료도 소실할 뿐만 아니라 오히려 민주당 재집권의 정당성만 부여해 주는 이적행위(利敵行爲)"라며 "직을 건다는 말도 너무 가볍다. 박근혜 비대위 때도 걸핏하면 사퇴 논란을 일으킨게 어디 한두번이었나"고 반문했다.

