배현진 “김종인 비대위원장직 던지겠다?…위협적이지 않아”

“당 대표격으로서 처신 가벼이 하지 않길”

[아시아경제 임춘한 기자] 배현진 국민의힘 원내대변인은 8일 김종인 비대위원장이 박근혜ㆍ이명박 전 대통령 구속과 유죄 판결에 대한 대국민사과와 비대위원장직은 연계하는 배수진을 친 것에 대해 “위원장은 수시로 ‘직’을 던지겠다하시는데 그것은 어른의 자세가 아니다”라며 “배수진이라고 할 만큼 위협적이지도 않다”고 비판했다.

배 원내대변인은 이날 페이스북에서 “김 위원장이 착각하고 계시다”며 “그저 '난 언제든 떠날 사람'이라는 무책임한 뜨내기의 변으로 들려 무수한 비아냥을 불러올 뿐”이라며 이같이 말했다.

배 원내대변인은 “비상대책의 임무에 충실하시고 당 대표격의 위원장으로서 처신을 가벼이 하지 않으시길 바란다”고 날을 세웠다.

배 원내대변인은 “지금 이 순간 온 국민 삶을 피폐하게 하는 것은 민주주의를 가장한 귀태, 바로 문재인 정권이다. 국민을 현혹해 제 배만 불리는 이 혁명세력은 정권으로 탄생하지 말았어야 했다”며 “김 위원장이 눈물을 뿌리며 사과할 일은 잘못된 역사를 여는데 봉역하셨다는 것 바로 그것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr