아디다스, 프라다와 콜라보 스니커즈 출시

'A+P 루나 로사 21'

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스는 이탈리아 프라다와 새로운 콜라보레이션 스니커즈 'A+P 루나 로사 21'를 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 콜라보 제품은 새로운 AC75 루나 로사 보트와 아이코닉한 스니커즈에서 영감을 받아 디자인됐다. 스포츠의 우수성을 지켜온 서로의 공통된 발자취를 기념하고, 선수 몸의 연장선상으로 느껴질 만한 디자인을 추구하고자 세련된 실루엣과 신었을 때는 물론 보기에도 가벼워 보이는 느낌, 안정적인 착화감을 주는 유연함을 더했다. 경기력 향상에 초점을 맞춘 버전은 실제 루나 로사 프라다 피렐리 팀이 경기에서 착용하며, 일반 소비자들을 위해서는 라이프 스타일 버전으로 출시된다.

두 브랜드가 가진 혁신과 지속가능성에 대한 철학을 담아 친환경 제품으로 만들어졌다. 어퍼는 재활용 소재를 활용한 고기능성 소재 프라임 그린으로 구축됐다. 소수성 E-TPU 쉘이 유연성과 뛰어난 통기성 그리고 방수 기능을 제공한다. 인체공항적으로 디자인된 에바 소재의 혀 부분과 투명하고 부드러운 인조 스웨이드 이너는 세일링 퍼포먼스를 위한 신발이라는 점을 강조해 준다. 또한 부스트 소재가 적용된 미드솔과 전체를 감싼 아웃솔을 통해 보호력과 내구성을 높이고 발의 움직임을 자유롭게 만들어 준다.

이번 콜라보 제품은 아디다스 공식 온라인 스토어 및 아디다스 홍대 브랜드 센터 그리고 프라다 이커머스 사이트와 프라다 청담 플래그십 스토어, 프라다 신세계 백화점 강남점 남성 매장에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr