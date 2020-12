SK, 소재부품 기업에 기술 271건 무상이전

[아시아경제 문채석 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 239,500 2020.12.08 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 SK㈜, 혁신 기술로 항암·난치병 치료제 개발 나선다최태원 회장 "ESG 경영과 인간에 대한 공감이 위기극복 해법 될 것"SK, RE100 공식 가입…"韓, 기업 재생에너지 직거래 허용" close 그룹이 보유 기술을 반도체 소재부품 중소기업에 무상이전한다.

한국산업기술진흥원(KIAT)은 8일 '산업통상자원부-SK 기술나눔'을 공고했다고 밝혔다.

지난달 25일 산업부, KIAT, SK 간 '대·중소기업 동반성장을 위한 기술나눔 업무협약' 사업을 본격 시작한 것이다.

SK그룹의 컨트롤타워인 수펙스추구협의회가 주축이 돼 그룹사 차원에서 기술나눔을 하기로 했다.

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 115,000 2020.12.08 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승SK하이닉스, 이시간 주가 +3.48%.... 최근 5일 개인 272만 8678주 순매도 close , SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 239,500 2020.12.08 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 기존 X레이로 못 보는 영상도 확인…나녹스, 디지털 X선 기술 시연SK, RE100 공식 가입…"韓, 기업 재생에너지 직거래 허용"SK텔레콤 'T맵', 3일부터 구글 '안드로이드 오토' 탑재 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 178,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 177,500 2020.12.08 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 SK루브리컨츠, 친환경 기술-ESG 윤활유 업계와 공유한다외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향SK이노, 차세대배터리 연구센터 신설…2021년 조직개편 단행 close , SK플래닛, SK실트론 등 5개 그룹사가 동참해 반도체, 이동통신, 화학·조성물 등 관련 기술 271건을 제공한다.

특히 소재부품 분야 기업이 활용할 수 있는 반도체 관련 기술이 111건으로 가장 많다.

기술이전을 희망하는 기업은 다음달 11일까지 특허활용계획 등을 작성해 이메일로 신청하면 된다.

KIAT는 R&D인력, 지식재산권 등 핵심기술 능력과 보유한 기술과의 연계방안, 사업 계획 등 사업화 능력을 고려해 이전기업을 선정할 계획이다.

기술나눔에 대한 내용은 KIAT 홈페이지와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

석영철 KIAT 원장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 연구개발(R&D) 투자 축소 등 기업의 혁신 동력이 타격을 받을 수 있는 어려운 상황"이라고 말했다.

석 원장은 "기술나눔을 통한 대·중소 협력을 바탕으로 기업이 미래 성장 동력을 확보하는 계기가 되길 바란다"고 했다.

