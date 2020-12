롯데온, '메리 미리 크리스마스' 행사 개최

[아시아경제 이승진 기자] 롯데온에 이른 크리스마스가 찾아온다.

롯데온은 9일부터 25일까지 ‘매일 메리 크리스마스’ 이벤트를 개최한다. 이번 크리스마스와 연말은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 선물 구매가 온라인으로 몰릴 것으로 예상해 예년보다 일주일 앞당겨 행사를 시작한다.

9일부터 13일까지 진행하는 사전행사에서는 ‘내가 받고 싶은 크리스마스 선물’ 설문조사를 실시해 설문조사에 참여만 하면 무작위로 엘포인트(L.Point)를 100점부터 5만 점까지 지급한다. 또한 설문조사 참여 고객 중 선착순 2만 명에게는 ‘롯데온 캐릭터’ 카카오톡 이모티콘을 증정한다.

14일부터 진행하는 ‘매일 메리 크리스마스’ 본 행사에는 크리스마스 선물 할인을 비롯해 매일 경품 행사를 진행한다. 롯데온은 가족, 연인과 나를 위한 선물을 테마로 다양한 상품을 제안할 예정이다. 경품 행사 상품으로 ‘마르니 트렁크백’, ‘생로랑 숄더백’ 등 명품을 비롯해 ‘애플 아이폰 12’, ‘다이슨 에어랩’, ‘제네바 스피커’, ‘LG 시네빔’ 등 인기 가전 및 ‘시그니엘 서울 숙박권’ 등을 준비했다. 본 행사 기간에는 상품 구매 횟수에 따라 엘포인트를 최대 2만 포인트 추가 적립해주는 구매 사은행사도 진행한다.

한편, 롯데온은 오는 13일까지 올 한해 가장 인기 있었던 상품을 선정해 할인 판매하는 ‘롯데온 어워즈’를 진행 중이다. 크리스마스 선물을 미리 구입할 수 있는 기회로 행사 기간에는 매일 2만 명에게 최대 1만5000원의 할인 혜택을 제공하며, 올 한해 베스트 상품 및 셀러의 인기 상품을 최대 30% 할인 판매한다.

대표 상품으로는 코로나19로 인해 늘어난 집밥족을 위한 ‘쿠쿠 6인용 IH 전기압력밥솥’을 최종 혜택가 23만 9850원에 판매하며, 겨울철 건조한 날씨에 피부 보습에 도움을 주는 ‘일리윤 바디워시’를 최종 혜택가 9920원에, 숙면을 위한 ‘에이스침대 원 매트리스 CA2 슈퍼싱글사이즈’를 38만 8210원에 선보인다. 아이들의 실내 생활이 늘어나며 층간 소음을 걱정하는 고객을 위한 ‘알집매트 롤매트 110/140’를 최종 혜택가 2만 2900원부터 판매한다.

지경 롯데e커머스 마케팅팀장은 “코로나19로 인해 크리스마스 및 연말 선물 수요가 온라인으로 몰릴 것을 예상해 9일부터 사전행사와 본 행사로 나눠 크리스마스 행사를 진행한다”며 “가족, 연인 혹은 나를 위한 선물 및 홈파티 용품 등의 테마로 상품을 준비하고 있으며, 엘포인트 추가 적립 등 다양한 혜택을 준비했다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr